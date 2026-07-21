Ile Maurice: Les pratiques autour du recrutement des travailleurs migrants examinées

Lors de la Private Notice Question de ce mardi 21 juillet, le leader de l'opposition, Joe Lesjongard, interrogera le ministre du Travail et des relations industrielles, Reza Uteem, sur les mesures mises en place concernant l'embauche de travailleurs migrants.

Il demandera notamment des précisions sur les dispositions prises après l'entrée en vigueur du Government Notice No. 129 of 2026 sous le Workers' Rights Act 2019, afin de prévenir la création d'associations, fédérations ou coopératives fictives destinées à contourner les responsabilités des employeurs.

Le ministre devra également s'expliquer sur les mécanismes de contrôle, les audits de rémunération, la prévention du sector hopping illégal des travailleurs migrants ainsi que sur les contrats liant les agences de recrutement, les employeurs et les travailleurs concernés.