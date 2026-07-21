Ile Maurice: Roshi Bhadain - «Il faut laisser les événements se dérouler»

Si dimanche à La Louise, Roshi Bhadain, leader du Reform Party, a invité Sydney Pierre, junior minister au Tourisme, à quitter le gouvernement pour rejoindre son parti, c'est parce qu'il a estimé que ce dernier a eu le courage d'exprimer son opposition à la réforme de la pension universelle au Parlement. «Cette prise de position publique de Sydney Pierre, énoncée lors des débats parlementaires, démontre le courage politique de l'élu travailliste du n°19.»

Le leader du Reform Party a affirmé que le junior minister a une place réservée au sein de son parti. Sollicité pour un commentaire sur cet appel du pied de Roshi Bhadain à son encontre, Sydney Pierre n'a pas réagi. Roshi Bhadain a une fois de plus affirmé que plus de 5 000 personnes s'étaient déplacées à La Louise pour l'écouter ainsi que les membres de son parti. L'avocat affirme que le véritable sujet du meeting n'a pas été retenu par les médias.

Selon lui, ce meeting visait d'abord à alerter la population sur le Finance Bill et sur la réforme des pensions mais que les déclarations sur Alan Ganoo, leader du Muvman Patriot Morisien et ancien ministre du gouvernement MSM, et Sydney Pierre ont fait la Une. Il rappelle que, pour l'instant, «il n'y a rien concernant Sydney Pierre et il faut laisser les événements se dérouler».

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Il regrette que certains médias aient omis l'essentiel de son message qui était d'alerter la population sur les conséquences financières et sociales du Budget 2026-2027. L'avocat a souligné que d'autres orateurs du Reform Party, dont Manjeeta Baichoo, Denys Lamy ou encore Sylvia Edouard, ont également pris la parole de manière pertinente, mais que leurs interventions ont été peu relayées par les radios et la presse écrite. «Apre zot pou dir ki Bhadain pe fer one-man show!»

De son côté, Alan Ganoo a tenu à préciser que «(Roshi Bhadain) a invité plusieurs autres leaders politiques, qui eux ont choisi de ne pas venir. Je pense que sur une question aussi importante que la réforme de la pension, qui concerne nos aînés et la classe des travailleurs, le plus grand nombre de voix qui s'ajoutent à la contestation sera bénéfique pour la population. Je suis un citoyen, j'ai le droit d'exprimer mon opinion sur ce sujet. Je vous rappelle que je n'étais pas au Parlement quand on a voté l'abolition de la pension universelle à 60 ans. Au contraire, j'étais dans un gouvernement qui a régulièrement revu à la hausse la pension aux personnes âgées.»

Il rappelle enfin qu'en démocratie, la mobilisation citoyenne est essentielle et que, en tant que citoyen, il a le droit d'exprimer son opinion.