Ile Maurice: Maurice en quête de partenariats

21 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Face à l'accélération mondiale des investissements dans l'intelligence artificielle (IA), les États renforcent leur présence lors des grands rendez-vous de la tech afin de gagner en visibilité et d'attirer des capitaux. C'est dans cette optique que l'Economic Development Board (EDB) a conduit une délégation mauricienne à VivaTech, du 17 au 20 juin, à Paris, afin de promouvoir son écosystème numérique.

Sur le pavillon mauricien, plusieurs start-up locales ont présenté leurs solutions et multiplié les contacts avec des partenaires et des investisseurs internationaux.

Les ambitions du pays ont été approfondies lors du panel Building an AI-Driven Mauritius: Innovation, Talent and Trust. Les intervenants y ont abordé la structuration des politiques d'innovation, le développement des compétences et la nécessaire synergie entre les secteurs public, privé et universitaire. Les discussions ont également porté sur l'encadrement de l'IA, en mettant l'accent sur les défis éthiques et réglementaires que pose son intégration rapide dans l'économie.

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