Sénégal: Beach Volleyball - Saly va accueillir la Coupe d'Afrique des moins18 ans à partir du 8 août (Officiel)

Dakar — La Coupe d'Afrique des moins 18 ans de beach Volleyball en catégories filles et garçons va se dérouler du 8 au 14 août 2026 à Saly dans le département de Mbour, a-t-on appris lundi de la Fédération sénégalaise de volleyball.

"Cet important rendez-vous continental sera accompagné de deux activités majeures visant à promouvoir l'excellence technique et à renforcer les compétences des acteurs du Beach Volleyball en Afrique", a précisé l'instance fédérale dans un communiqué.

En marge de CAN de beach Volleyball, a poursuivi la même source, il sera organisé, du 6 au 14 août 2026 à Saly, un atelier de haut niveau consacré au renforcement des capacités des techniciens de Beach Volleyball, sous l'égide de la Fédération internationale de volleyball et de la Confédération africaine de volleyball.

Un cours de formation d'arbitres internationaux de beach volleyball se déroulera sur la même période et au même endroit, ajoute le texte.

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Il signale que ces différentes activités réuniront des délégations issues de treize pays africains : le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, l'Égypte, la Gambie, le Ghana, le Maroc, le Mozambique, la Namibie, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud et la Tunisie.

Concernant la formation des arbitres, vingt-cinq participants sont attendus pour bénéficier de "cet important programme de renforcement des capacités qui contribuera à l'amélioration des standards d'arbitrage".