Sénégal: Séminaire de 'haut niveau' du Cercle des administrateurs publics, jeudi

Dakar — Le Cercle des administrateurs publics (CAP) annonce tenir, jeudi, à Dakar, un séminaire de "haut niveau consacré à l'audit interne, à la gouvernance et à la maîtrise des risques dans les organismes publics et parapublics".

Prévu à partir de 8h30, au Noom Hôtel, ce séminaire est organisé de concert avec l'Institut sénégalais des auditeurs et contrôleurs internes (ISACI/IIA Sénégal), selon un communiqué transmis à l'APS.

La rencontre vise notamment à "renforcer la compréhension du rôle stratégique de l'audit interne, à consolider les dispositifs de contrôle interne, à clarifier les responsabilités du conseil d'administration et du comité d'audit, et à présenter les principales exigences de la Loi n°2022-08 du 19 avril 2022 ainsi que du décret 2025-670 du 29 avril 2025 relatifs à la gouvernance du secteur parapublic".

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Le communiqué signale qu'un moment de cette journée sera consacré à la signature officielle d'un accord de partenariat entre le CAP et l'ISACI//IIA Sénégal. "Cet accord marque une étape importante dans la professionnalisation des organes délibérants, le renforcement des capacités des administrateurs publics et l'amélioration continue des pratiques d'audit interne au sein des entités parapubliques", précise-t-il.

"Cette démarche s'inscrit pleinement dans les priorités des pouvoirs publics, qui ont engagé une dynamique de réforme visant à améliorer la gouvernance du secteur parapublic, à renforcer la transparence, à consolider la maîtrise des risques et à promouvoir une gestion disciplinée et performantes des entités publiques", indique la même source.

Selon le communiqué, en alignant ses actions sur ces orientations nationales, le Cercle des administrateurs publics "contribue directement à l'effort de modernisation de l'Etat et à la diffusion des standards contemporains e gouvernance".

"A travers cette initiative, conclut le communiqué, le CAP réaffirme son engagement à promouvoir une gouvernance exemplaire, une maîtrise accrue des risques, et une professionnalisation continue des organes délibérants du secteur parapublic".