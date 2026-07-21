Sénégal: Kaffrine - Vers la mise en place de 40 000 fourneaux Diambars destinés aux ménages

20 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Le projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal (SENRM) compte mettre en place 40 000 foyers améliorés destinés aux ménages de la région de Kaffrine, afin de réduire la pression sur les ressources forestières", a annoncé lundi, sa coordonnatrice nationale, Ndèye Coura Mbaye.

Elle intervenait au terme d'une réunion du Comité régional de développement CRD), consacrée au lancement du programme de diffusion de foyers améliorés, communément appelés fourneaux Diambars.

La rencontre a été présidée par le préfet du département de Kaffrine, Diéguy Ngom, en présence des autorités administratives, territoriales et de différents acteurs de l'écosystème.

Selon la coordonnatrice, cette initiative s'inscrit dans la composante environnementale du projet mis en oeuvre par le gouvernement du Sénégal, avec l'appui de la Banque mondiale.

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"Le programme vise à promouvoir des solutions de cuisson plus performantes, afin de diminuer les dépenses énergétiques des ménages et limiter les émissions de fumées nocives pour la santé", a-t-elle souligné.

A Kaffrine, la mise en oeuvre du projet a été confiée à l'ONG CONCEPT, chargée d'assurer la diffusion auprès des ménages, a-t-elle précisé.

Mme Baye a expliqué qu'au-delà des bénéfices environnementaux, cette initiative favorisera la création d'emplois locaux, le renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de production et de distribution des foyers améliorés, et l'amélioration des revenus des populations.

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