Sénégal: L'AMS salue les instructions du chef de l'Etat pour l'élaboration du statut de l'élu local

20 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Association des maires du Sénégal (AMS) a exprimé sa "profonde satisfaction" à la suite des décisions prises par le président de la République relatives à la poursuite du processus d'élaboration de l'Acte IV de la décentralisation, magnifiant en particulier les consignes présidentielles sur le statut de l'élu local.

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a, lors du Conseil des ministres du 16 juillet, demandé au ministre en charge des Collectivités territoriales "de lui proposer un cadre de référence portant sur le statut de l'élu local et le renforcement de la solidarité entre l'Etat et les collectivités territoriales, mais aussi entre ces dernières elles-mêmes".

L'AMS estime qu'en "donnant des instructions pour l'élaboration du statut de l'élu local (...) le chef de l'État apporte une réponse forte à des préoccupations majeures exprimées par les exécutifs territoriaux lors de leur récente rencontre avec lui", rapporte un communiqué de la structure.

Elle assure que "c'est dans le même ordre d'idée que le président de la République a chargé le Premier ministre d'organiser avant la fin du mois d'août des concertations en vue de parvenir à un consensus sur l'Acte IV de la décentration et les pôles territoires".

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Les maires ont loué "cette écoute attentive, cette volonté de dialogue" du président Bassirou Diomaye Faye de même que "son engagement en faveur d'une décentralisation davantage concertée et plus efficace".

Ils n'ont pas manqué de féliciter le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires "pour le travail remarquable" depuis le lancement de cette réforme.

L'Association des maires du Sénégal a magnifié "sa démarche inclusive et participative, ainsi que la qualité des échanges qu'il a instaurés avec les élus locaux, qui ont largement contribué à créer un climat de confiance propice à la recherche de solutions consensuelles".

Elle a renouvelé son entière disponibilité à accompagner le gouvernement "avec responsabilité, engagement et esprit constructif" dans ce processus de réforme de l'Acte IV de la décentralisation.

L'AMS estime que l'implication des exécutifs territoriaux va permettre "de contribuer pleinement à la réussite des concertations à venir et à l'aboutissement d'un Acte IV de la Décentralisation largement partagé, au service du développement des territoires et des populations".

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