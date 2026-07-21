Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est réuni, lundi, au palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Fethi Zouhair Nouri.

Au cours de cette réunion, le chef de l'État a examiné la loi récemment promulguée portant approbation du Plan de développement 2026-2030, selon un communiqué publié par la Présidence de la République.

Kaïs Saïed a également évoqué la question de la dette, estimant que celle-ci « s'est accumulée sans que le peuple tunisien n'en ait bénéficié », soulignant que la Tunisie avait honoré l'ensemble de ses engagements et n'avait enregistré aucun retard dans le remboursement de ses échéances.

Dans ce contexte, le chef de l'État a insisté sur l'impératif de redoubler d'efforts afin de convertir le poids de la dette en levier d'investissement destiné à reconstruire les services publics, conformément à la volonté du peuple tunisien, dont les attentes devraient être prises en compte.

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Le chef de l'État a, en outre, souligné que « l'histoire des États et des nations connaît des séquences déterminantes où les peuples sont appelés à façonner leur destin selon leurs propres choix », estimant que « pareils moments ne sauraient tolérer ni mains tremblantes, ni coeurs défaillants ni pensée aliénée ».