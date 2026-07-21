Angola: Les participants recommandent des investissements dans le secteur productif à Lunda-Sul

Saurimo ( — Les participants au premier Forum international des affaires, qui s'est tenu samedi à Saurimo (Lunda-Sul), ont recommandé aux autorités locales d'élaborer un portefeuille structuré de projets d'investissement pour le développement de la région Est.

Cette recommandation figure dans le communiqué final de l'événement, qui préconise de privilégier les secteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'industrie agroalimentaire, du tourisme, de la production manufacturière, de la logistique, de l'énergie, des mines, du commerce et de l'économie numérique.

Les participants ont insisté sur la nécessité pour le gouvernement de prioriser les investissements dans les infrastructures de télécommunications, routières, ferroviaires et aéroportuaires afin d'accroître la compétitivité de la région et de faciliter son intégration aux marchés nationaux, régionaux et internationaux.

Ils ont également recommandé l'adoption de politiques publiques visant à créer des chaînes de valeur régionales et à industrialiser la production locale, ainsi qu'à améliorer l'environnement des affaires par la simplification des procédures administratives.

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Ils ont souligné que la transformation numérique et l'innovation technologique sont des facteurs indispensables à l'augmentation de la productivité, de l'efficacité et de la compétitivité des entreprises.

Les participants ont demandé l'élargissement des mécanismes de financement des investissements productifs, en accordant une attention particulière aux petites et moyennes entreprises, aux coopératives agricoles, aux jeunes entrepreneurs et aux femmes entrepreneures, afin de dynamiser l'économie locale.

Ils ont également recommandé d'investir dans le secteur du tourisme, un levier potentiel de diversification de l'économie de Lunda-Sul, notamment par des investissements dans les infrastructures, la formation de la main-d'oeuvre et la promotion internationale.

Ce forum visait à promouvoir le potentiel économique de la région orientale, et plus particulièrement de Lunda-Sul, à identifier les opportunités d'investissement et à renforcer la coopération économique et commerciale.

Pendant deux jours, les participants ont abordé des thèmes tels que « La diversification économique de l'Angola », « Le potentiel économique de la région orientale », « Le rôle stratégique des transports et des infrastructures comme facteur de connectivité et de compétitivité » et « L'industrialisation et les infrastructures logistiques comme catalyseurs du développement économique de l'Angola ».

L'événement, organisé par le gouvernorat de Lunda-Sul en partenariat avec le consulat général d'Angola à Porto (Portugal), a réuni des hommes et femmes d'affaires, des universitaires, des représentants du secteur bancaire, des partis politiques, des coopératives et des petits entrepreneurs angolais, portugais et vietnamiens.