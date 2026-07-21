Angola: L'Église tocoïste prévoit des projets pour Catete dans le cadre du réaménagement de la municipalité

Catete — Le dirigeant de l'Église tocoïste, Dom Afonso Nunes, a annoncé ce samedi disposer d'un portefeuille de projets à court, moyen et long terme pour Catete, dont la mise en oeuvre dépend du réaménagement de la municipalité.

Lors d'un entretien avec la presse en marge de la conférence de son Église intitulée « Acquis et réalisations : de l'effusion du Saint-Esprit à nos jours », l'évêque a fait part de son intention de construire des infrastructures de base essentielles, notamment des établissements de santé et des projets générateurs d'emplois, capables de stimuler le développement de Catete, chef-lieu de la municipalité d'Icolo e Bengo.

À cet égard, il a mis en avant un bâtiment de trois étages dont l'inauguration est prévue prochainement à Catete. Cet événement s'inscrit dans le cadre des célébrations de l'Épiphanie, observées le 25 juillet, qui commémore la descente du Saint-Esprit sur l'Église tocoïste.

Toutefois, il a souligné l'urgence de réaménager l'ensemble de la municipalité de Catete, notamment en ce qui concerne le revêtement des routes, l'approvisionnement en eau et la mise en place de services répondant aux besoins et aux priorités de la population locale.

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Le dirigeant tocoïste a affirmé que l'Église continuerait à privilégier les projets sociaux afin d'honorer sa responsabilité sociale en tant qu'institution religieuse et d'épauler l'exécutif dans la résolution des problèmes de la population, sous réserve d'initiatives de la part du gouvernement.

Par ailleurs, Dom Afonso Nunes a souligné que l'Église tocoïste aspire à être une gardienne de la paix et à contribuer significativement au bien-être et à l'harmonie de tous les Angolais.

Concernant le pèlerinage, le révérend a indiqué que plus de cent mille fidèles sont attendus au sanctuaire de Catete durant les quatre jours de l'événement annuel, et que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour célébrer dignement le 25 juillet.

Historiquement, cette date marque l'établissement officiel de l'Église tocoïste, commémorant la descente du Saint-Esprit et la fondation de la congrégation en 1949.

Le prophète Simão Gonçalves Toco a présidé une veillée qui a abouti à cet important événement spirituel à Léopoldville (aujourd'hui Kinshasa).

Les dates clés associées au prophète Simão Toco comprennent le 17 avril 1935 (date de la Théophanie, ou apparition divine) et le 25 juillet 1949 (date de la descente du Saint-Esprit et de la fondation de l'Église).