Comores: L'interdiction des mariages durant les heures de travail dans l'administration fait polémique

Aux Comores, une circulaire du ministère de l'Intérieur sur les grands mariages provoque une vive polémique. Elle somme les maires et les préfets d'interdire les cérémonies de mariage pendant les heures de travail. Destinée à lutter contre l'absentéisme dans la fonction publique, elle est jugée par ses détracteurs inapplicable, intrusive dans la vie privée et pénalisante pour des familles qui ont parfois organisé ces cérémonies depuis des mois, avec des proches venus de l'étranger. D'autres y voient l'aveu de l'incapacité de l'État à faire respecter les horaires de travail de ses agents. Le gouvernement, lui, assure vouloir préserver la continuité du service public.

Dans moins de deux semaines, Daoud Halifa célèbrera son grand mariage. Plusieurs centaines de personnes sont invitées. Alors comme beaucoup, il ne compte pas changer ses plans. « Je ne pense pas que ça puisse modifier d'un iota l'organisation de mon mariage parce que les gens ne vont pas obéir à cette note, prévient-il. Le seul effet qu'il y a, c'est qu'on constate une perte progressive de l'autorité ».

Au-delà des futurs mariés, cette circulaire remet aussi sur la table un problème plus ancien aux Comores : celui de l'absentéisme dans les administrations.

Pas de retour en arrière, prévient le gouvernement

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Ibrahim Omar, secrétaire général de la Confédération des travailleurs comoriens, est pour les réformes. Mais il estime que les cérémonies ne sont pas à l'origine du phénomène. « Le fait que les fonctionnaires quittent leur boulot pour assister à des cérémonies, c'est une conséquence. Parce que même s'il n'y a pas de cérémonie de mariage, on les voit sur les places publiques, tout proches de leur bureau, explique-t-il. Pourquoi ils traînent en palabrant ? Donc moi, ce que je propose, c'est de poser les vrais problèmes. Et, à partir de ces causes, on pourra donner aussi les solutions ».

Le gouvernement, lui, ne compte pas revenir sur sa circulaire interdisant les mariages durant les horaires de travail : du lundi au jeudi, de 8h à 12h et de 13h00 à 17h00, et le vendredi, de 8h00 à 12h00.

Pour le ministre de l'Intérieur, les sanctions ne suffisent pas et il faut agir en amont pour limiter l'absentéisme.