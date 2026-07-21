Madagascar: Cinéma - Les jeunes plébiscitent « L'Odyssée » au Cinépax

Dès sa sortie au Cinépax Madagascar, jeudi dernier, « L'Odyssée » de Christopher Nolan a suscité un vif engouement auprès des jeunes cinéphiles, venus nombreux découvrir cette adaptation libre de l'oeuvre d'Homère. Très attendu, le long métrage a réuni un public curieux de retrouver l'univers du réalisateur britannique, réputé pour ses récits ambitieux et sa mise en scène singulière.

Plutôt que de revisiter une nouvelle fois la guerre de Troie, Christopher Nolan choisit de raconter le long retour d'Ulysse vers Ithaque. Ce voyage, d'une durée de 2 h 53, semé d'épreuves, devient une réflexion sur le temps, la mémoire et le désir de retrouver les siens. Fidèle à son style, le cinéaste construit une narration à plusieurs niveaux de lecture, tout en maintenant la clarté du récit.

Le film séduit également par sa dimension poétique. Dès les premières minutes, des vers récités installent une atmosphère presque sacrée, soutenue par une bande originale envoûtante. Les paysages, les silences et la mise en scène composent de véritables tableaux où le réalisme côtoie le fantastique. Les créatures mythologiques ne servent pas uniquement le spectacle, mais renforcent aussi la portée symbolique de cette quête initiatique.

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Le casting réunit des acteurs de renom, parmi lesquels Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Robert Pattinson, Elliot Page et Zendaya. Chacun livre une interprétation convaincante qui apporte profondeur et émotion à cette aventure légendaire. Les nombreux rebondissements, subtils et inattendus, rappellent également la signature narrative de Christopher Nolan.