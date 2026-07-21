Madagascar: Mahajanga - Le bac sous haute protection

Le baccalauréat 2026 débute sous haute surveillance à Mahajanga. Les autorités ont déployé un important dispositif de sécurité dans les quarante-et un centres d'examen des régions Boeny, Sofia, Melaky et Betsiboka.

Afin de garantir l'intégrité des épreuves, les autorités locales, sous la coordination de l'Organe mixte de conception (OMC) et en collaboration avec les différentes entités impliquées dans l'organisation du baccalauréat, ont déployé un important dispositif de sécurité dans les quarante-et-un centres d'examen répartis entre les régions Boeny, Sofia, Melaky et Betsiboka, dans la province de Mahajanga.

De nombreux éléments des forces de l'ordre sont déployés pour sécuriser les centres d'examen. La première journée des épreuves s'est ainsi déroulée sous haute surveillance et sans aucun incident au sein des centres de la Cité des Fleurs.

L'effectif des candidats inscrits pour cette session 2026 à Mahajanga est de vingt-six mille trois cents, dont vingt-cinq mille cent soixante-dix-huit pour l'enseignement général. Pour l'enseignement technique et professionnel, ils sont mille cent vingt-deux candidats inscrits dans la région. En 2025, l'effectif des candidats inscrits était de vingt-quatre mille sept cent soixante-treize dans la région Boeny.

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Objets interdits

La première épreuve, la philosophie, a commencé à l'heure prévue hier matin. L'appel des candidats a débuté à 6h30 au centre du lycée Philibert Tsiranana et dans tous les sites. Au lycée Philibert Tsiranana, quarante-sept candidats ont été déclarés absents sur les mille deux cent soixante inscrits.

Tous les objets interdits tels que les téléphones portables et les contenants, dont les cartables ainsi que les sacs, ont été confisqués et placés dans un endroit sécurisé pour éviter toute tentative de fraude. Les candidats sont rentrés dans les salles avec uniquement les documents et articles autorisés.

Les autorités locales, dont le préfet de Mahajanga ainsi que le président de l'université de Mahajanga et le directeur de l'Office du baccalauréat, ont assisté au lancement officiel de l'examen au lycée Philibert Tsiranana. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a également diligenté un représentant à Mahajanga.

« La première épreuve a démarré à l'heure dans les 41 centres de la région Boeny. Le dispositif de sécurité mis en place est respecté. Tous les chefs de centre devront faire preuve de vigilance durant les cinq jours d'examen. Tout le monde doit être sur ses gardes. L'examen du baccalauréat à Mahajanga se déroule sous haute sécurité », a exhorté le président de l'université de Mahajanga.

Le doyen des candidats est âgé de 66 ans et est inscrit au centre de Mahajanga. Tandis que les deux plus jeunes candidats sont âgés de 14 ans. Ils passent l'examen aux centres de Mandritsara et de Mampikony.