Madagascar: Ambohimanambola - La police repêche le corps d'un étudiant dans l'Ikopa

21 Juillet 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Ny Aina Liantsoa Andrimasinavalona, disparu à Ambohimanambola le 15 juillet, a été retrouvé mort, hier, dans l'Ikopa.

Un drame s'est produit hier à Mahitsy, dans la commune d'Alasora. La police a repêché, dans la rivière Ikopa, près des sapins situés entre Ambohimanambola et le rond-point d'Amoronankona, le corps sans vie de Ny Aina Liantsoa Andrimasinavalona, étudiant de 22 ans domicilié à Ampahimanga, Ambohimanambola Gara.

Le jeune homme avait été porté disparu depuis le mercredi 15 juillet et un avis de recherche avait été diffusé sur les réseaux sociaux. Les recherches menées par les autorités ont duré six jours avant cette découverte macabre.

Selon les premières constatations effectuées sur place par les policiers et un médecin, la victime serait morte noyée. Aucun signe de violence ni d'étranglement n'a été relevé sur son corps. Son visage présentait toutefois des lésions, probablement causées par des animaux aquatiques. Les enquêteurs indiquent néanmoins que les investigations devront déterminer les causes et les circonstances exactes du décès. Le corps a été remis à la famille pour les obsèques.

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Intacts

Un policier présent sur les lieux a indiqué que le corps avait été retrouvé flottant, dans une position caractéristique d'une noyade, non loin d'une gargote. Un collègue, après avoir contacté le frère cadet de la victime, rapporte que les vêtements, le téléphone et le portefeuille du défunt étaient intacts. La famille attend les résultats de l'enquête avant de se prononcer sur une éventuelle piste criminelle.

Ny Aina Liantsoa était étudiant en informatique à l'IT University d'Andoharanofotsy. Il devait présenter une mini-soutenance le lendemain de sa disparition. Ce qui aurait dû être un jour de célébration pour lui et ses proches a viré au drame. Il était également engagé dans le scoutisme, en tant que membre actif de la troupe Sampana Maitso 154e Ambohibato.

L'annonce de sa disparition avait été largement relayée sur les réseaux sociaux. Il avait été vu pour la dernière fois le 15 juillet, vers 19 h 30, à Tanjonandriana Ambohimanambola, vêtu d'un sweat à capuche noir, d'un pantalon de jogging gris et d'une casquette. Ses proches avaient précisé qu'il était en bonne santé mentale et avaient diffusé des numéros de téléphone afin de recueillir des informations, mais en vain.

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