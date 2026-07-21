Madagascar: Santé - Dawoodi Bohra effectue une opération chirurgicale gratuite

La ville d'Antsiranana accueille, du 19 au 25 juillet, une importante campagne médicale gratuite organisée par la communauté Dawoodi Bohra de Madagascar. Ouverte à l'ensemble de la population, cette initiative humanitaire vise à faciliter l'accès aux soins, renforcer la prévention et améliorer la prise en charge des patients grâce à des consultations, des dépistages et des interventions chirurgicales.

Dans un élan de solidarité et d'engagement humanitaire, la communauté Bohra organise une vaste opération de chirurgie gratuite au bénéfice des populations d'Antsiranana et des environs.

Car la communauté travaille avec les hôpitaux pour la réalisation de cette campagne, les prestations médicales sont assurées quotidiennement dans plusieurs établissements de santé de la ville, notamment au Centre hospitalier universitaire de Tanambao, à l'Hôpital militaire et au Centre hospitalier universitaire Place Kabary, où sont proposés des consultations spécialisées, des examens médicaux ainsi que des interventions chirurgicales gratuites selon les besoins des patients.

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En collaboration avec le ministère de la Santé publique de Madagascar, ces missions rassemblent une trentaine de médecins spécialistes venant du monde entier pour offrir des soins gratuits aux populations locales. Ceci, à l'initiative de leur chef spirituel, Dr Syedna Mufaddal Saifuddin.

Dans la capitale du Nord, la campagne médicale majeure de cette année se concentre avec une centaine de consultations et une centaine de chirurgies. Le projet vise à aider les communautés locales qui ont un accès limité aux soins de santé spécialisés.

Selon les explications du Pr Haryoly Nirina Judicael, les principales interventions de ce camp médical comprennent généralement des consultations multidisciplinaires et multicentriques. Et grâce au soutien de la communauté Bohra, les consultations, les traitements et les interventions chirurgicales sont entièrement gratuits, jusqu'à la sortie des patients de l'hôpital.

Durant ces jours, une équipe médicale composée de chirurgiens, d'anesthésistes, d'infirmiers et de personnels de santé mobilisés pour l'occasion va accueillir les patients venus de différents quartiers et localités. Après des consultations médicales et des examens préalables, les personnes éligibles ont pu être opérées dans des conditions répondant aux exigences médicales.