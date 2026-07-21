Algérie: Lancement d'une campagne de sensibilisation au profit de la communauté nationale à l'étranger sur le droit à l'affiliation au régime national de retraite

20 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a lancé, lundi, une campagne de sensibilisation destinée aux membres de la communauté nationale établie à l'étranger afin de les informer de leur droit à l'affiliation au régime national de retraite, indique un communiqué de la Caisse.

Dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations des hautes autorités du pays visant à renforcer la protection des membres de la communauté nationale établie à l'étranger, et sous la supervision du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, la CNAS a lancé, en coordination avec la Caisse nationale des retraites (CNR), une campagne d'information et de sensibilisation qui s'étalera du 20 juillet au 20 août 2026, précise la même source.

Cette campagne vise à informer les membres de la communauté nationale établie à l'étranger de leur droit à l'affiliation au régime national de retraite, tout en leur fournissant des explications détaillées sur les conditions et les modalités d'accès à ce dispositif, les procédures d'affiliation ainsi que les modalités de paiement des cotisations.

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Cette initiative a pour objectif de garantir aux membres de la communauté nationale établie à l'étranger l'accès à leurs droits sociaux et de renforcer leur lien avec leur pays d'origine, partout où ils se trouvent, selon la même source.

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