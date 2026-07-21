Algérie: Organisation de camps d'été au profit des enfants pris en charge par le secteur

Alger — Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme organise, en coordination avec le ministère de la Jeunesse, des camps d'été nationaux au profit des enfants pris en charge par le secteur, afin de consacrer leur droit à bénéficier d'espaces de loisirs, indique lundi un communiqué du ministère.

"Dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji, visant à améliorer les programmes de prise en charge destinés aux enfants relevant du secteur et à renforcer leur droit à bénéficier d'espaces de loisirs durant les vacances d'été, le ministère organise, en coordination avec le ministère de la Jeunesse, des camps d'été nationaux pour les enfants au titre de l'année 2026".

Ces camps sont destinés aux enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme, aux enfants à besoins spécifiques, ainsi qu'aux enfants accueillis dans les établissements de l'enfance assistée, l'opération étant organisée selon un calendrier réparti sur plusieurs étapes.

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La wilaya de Jijel accueillera les activités des camps du 25 au 31 juillet en cours, tandis que les wilayas de Boumerdes et de Tipasa les abriteront du 2 au 7 août, et prendront fin dans la wilaya d'Oran, du 10 au 17 août.

S'agissant des enfants assistés, l'opération d'accueil dans les camps d'été a débuté aujourd'hui et se poursuivra progressivement jusqu'à l'achèvement de l'ensemble des sessions programmées durant la saison estivale, selon le communiqué.

Le secteur assure un encadrement spécialisé des camps, à travers "la mobilisation d'équipes pluridisciplinaires composées de médecins, de psychologues cliniciens, d'éducateurs spécialisés, ainsi que de cadres pédagogiques et de santé, afin de garantir un accompagnement psychologique, éducatif et sanitaire des enfants et le bon déroulement des différentes activités dans les meilleures conditions".

Les enfants bénéficieront, au niveau de ces camps, d'"un programme riche et varié, élaboré en coordination avec le ministère de la Jeunesse selon une approche intégrée tenant compte de leurs spécificités et de leurs besoins, et combinant les volets récréatifs, éducatifs et de développement des capacités, à travers une série d'activités sportives, de jeux aquatiques, de natation, d'équitation, d'ateliers de travaux manuels, d'activités culturelles et interactives, outre des programmes destinés au développement des compétences comportementales", conclut le communiqué.