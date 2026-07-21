Angola: Les pompiers angolais enregistrent 25 décès le week-end

20 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CPM/ASS/SB

Luanda — Vingt-cinq personnes sont décédées et 55 ont été blessées à travers le pays le week-end passé, suite à 129 interventions enregistrées par le Service de Protection civile et de pompiers (SPCB).

Selon le rapport d'interventions des 72 dernières heures, transmis à l'ANGOP lundi, on constate une augmentation de 19 décès, 23 blessés et 26 interventions par rapport à la même période l'an dernier.

Parmi les décès, six sont présumés noyés, cinq sont liés à des accidents de la route, quatre sont probablement des suicides par pendaison, trois sont de causes indéterminées, trois sont dus à des brûlures (incendies et inhalation de monoxyde de carbone) et un est dû à un abandon de foetus.

Quant aux blessés, le document indique que 37 ont été victimes d'accidents de la route, 13 d'agressions, deux de piqûres d'abeilles et trois de chutes.

Au cours des dernières 72 heures, le SPCB a également effectué 181 interventions diverses, dont 104 prises en charge pré-hospitalières.

Le document souligne que, durant cette période, le service a mobilisé 2 321 pompiers et 100 moyens techniques, incluant du matériel de lutte contre l'incendie, des véhicules de secours, des embarcations, des ambulances, des bateaux, etc.

Lire l'article original sur ANGOP.

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