Angola: L'IEA à Huambo plaide pour un investissement accru dans la formation des jeunes

Huambo ( — Le pasteur de la paroisse Galilée de l'Église évangélique d'Angola (IEA) à Huambo, Agostinho Epalanga, a plaidé dimanche pour un renforcement du partenariat entre l'Exécutif et les Églises afin d'élargir l'offre de formation académique et technico-professionnelle pour les jeunes.

Le responsable religieux s'exprimait auprès de l'ANGOP à l'issue de la messe de clôture de la semaine célébrant le 128e anniversaire de l'IEA, sur le thème « IEA, 128 ans de foi, de gratitude et d'engagement : construire aujourd'hui pour les générations de demain ».

Il a rappelé que, par le passé, lors de la fondation des missions en Angola, les missionnaires avaient construit des écoles, des centres médicaux et de vastes champs pour l'agriculture, ainsi que des centres de formation en couture, car ils étaient convaincus que l'Évangile devait être prêché intégralement, dans ses dimensions sociale et spirituelle.

Il a déclaré que les églises ne peuvent plus rester passives face à une communauté dépourvue d'écoles et d'hôpitaux, et qu'elles doivent impérativement contribuer à l'amélioration de la situation.

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Il a annoncé que la paroisse IEA de Huambo, outre la construction de son église, a également un projet de construction d'une école de sept classes dans la même zone, afin de poursuivre son engagement en faveur de l'éducation de la population, dans le cadre d'une coopération pour un Angola meilleur.

Il a encouragé l'investissement dans la formation académique et technico-professionnelle des jeunes, afin de créer des opportunités d'auto-emploi.

Concernant les 128 ans d'existence de l'IEA, Agostinho Epalanga a affirmé que, durant tout ce temps, l'Église a toujours été présente dans les sphères sociale, spirituelle et morale de la société angolaise.

Il a indiqué que l'IEA, durant la période coloniale, a contribué à la formation de l'élite politique angolaise, depuis les trois mouvements de libération nationale jusqu'à la proclamation de l'indépendance nationale le 11 novembre 1975.

Il a souligné que de nombreux Angolais, n'ayant pu étudier dans les écoles coloniales, ont été éduqués dans les missions évangéliques de l'Église, contribuant ainsi à leur développement.

Il a affirmé que l'IEA dispose d'établissements d'enseignement supérieur qui forment les individus et oeuvrent à l'édification morale de la société, en vue d'une coexistence harmonieuse entre les Angolais.

L'IEA est implantée dans la province de Huambo depuis 2009, dans les municipalités de Huambo et de Caála, avec une paroisse et un front missionnaire, où plus de 500 fidèles se réunissent.

L'Église a été fondée le 17 juillet 1898 par le missionnaire anglais Matthew Zachary Stober, avec l'établissement de sa première mission à Nzeto, dans la province de Zaire, puis à Cabinda.

Elle est reconnue par le décret exécutif n° 9/87 et publiée au Journal officiel, série I, n° 7, tous deux datés du 24 janvier 1987.