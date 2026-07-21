Angola: L'IECA renforce sa mission auprès des plus démunis

Chicala-Cholohanga ( — Le secrétaire général de l'Église évangélique congrégationaliste d'Angola (IECA), le révérend Luciano Chianeque, a appelé dimanche à Huambo au renforcement de la mission de la communauté religieuse auprès des plus démunis et à l'inclusion sociale de tous.

Le chef religieux s'exprimait lors d'une messe d'action de grâce pour le centenaire du synode local de Huambo, célébrée dans le village de Chipuli, municipalité de Chicala-Cholohanga, sous le thème « L'IECA à Huambo - un siècle de lumière et de vérité : fermes dans la Parole, unies dans la pensée, attentives à la mission ».

Dans son homélie biblique, il a affirmé que la mission de l'Église accompagne le cours de l'humanité et doit s'adapter aux exigences de chaque génération, sans jamais perdre de vue les fondements de l'Évangile.

Il a déclaré que l'IECA doit s'adapter à l'évolution de la société pour répondre aux défis actuels, former des chrétiens à l'image de Jésus-Christ et fortifier la foi des fidèles, afin de prévenir l'incrédulité.

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Il a expliqué que le baptême constitue une manifestation publique de la foi et doit se refléter dans une vie fondée sur les principes chrétiens, permettant ainsi de se démarquer des pratiques néfastes et de contribuer au bien-être de la société.

Le révérend Luciano Chianeque a souligné que Huambo doit rester attentif à la mission d'évangélisation afin de préserver l'héritage des pionniers et d'investir dans la formation de nouvelles générations engagées dans la diffusion de l'Évangile.

Il a rappelé que l'autorité de la mission ne repose pas sur les capacités humaines, mais sur l'autorité divine, car Dieu continue de confirmer sa Parole selon sa volonté.

Le secrétaire général a affirmé que l'IECA enseigne aux fidèles à affronter les situations difficiles, avec des messages qui renforcent leur résilience et apportent du réconfort à ceux qui souffrent, par la puissance de l'Évangile.

Il a ajouté que, tout comme Jésus a transformé des disciples imparfaits en missionnaires, l'Église doit continuer à préparer hommes et femmes au service chrétien et à la transformation des communautés.

Il a déclaré que l'IECA (Église évangélique congrégationaliste d'Angola) doit poursuivre son adaptation au contexte actuel, en devenant une Église plus active, participative et inclusive, où ceux qui ont les moyens peuvent soutenir ceux qui en ont le plus besoin.

Il a plaidé pour la renaissance de l'ancien esprit d'investissement dans l'éducation, fondement de la croissance de l'Église tout au long des 100 ans d'existence du Synode local de Huambo.

Il a exhorté les citoyens angolais en âge de voter à s'inscrire sur les listes électorales, car chacun est libre de choisir le parti politique de son choix.

La messe d'action de grâce a marqué la clôture des célébrations du centenaire de l'évangélisation du Synode local de Huambo, qui compte 38 paroisses.

Le synode local de Huambo a été fondé le 15 juillet 1926 dans la région de Bomba Alta, en périphérie de la capitale de la province du même nom.

Au niveau national, l'IECA a été fondée le 11 novembre 1880 par les missionnaires américains Bagster, William Henry Sanders et Samuel Taylor Miller.

Elle a été reconnue par le gouvernement angolais le 24 janvier 1987, en vertu du décret exécutif n° 9/87 et sous le numéro d'enregistrement 1 du 24 octobre 2005 auprès du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme.