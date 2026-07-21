Angola: Des groupes folkloriques de Huíla présentent leurs danses traditionnelles à la FILDA

Lubango ( — Les groupes folkloriques Katalecos et Kamatembas d'Humpata représenteront la province de Huíla à la 41e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA), qui se tiendra du 21 au 26 de ce mois, présentant au public les principales danses traditionnelles liées à la culture de Huíla.

L'information a été communiquée à l'ANGOP, à Lubango, par le chef du Département provincial du patrimoine culturel et des sites historiques, Bernardino Hafeni, précisant que la délégation serait composée de 40 membres, répartis en 20 groupes.

Selon le responsable, la présence de ces deux groupes culturels vise à promouvoir et à diffuser le patrimoine immatériel de Huíla, à travers la présentation de manifestations folkloriques représentatives de l'identité historique et culturelle des communautés de la province, thème central de l'événement de cette année.

Il a expliqué que les groupes présenteront des danses traditionnelles telles que l'Ovindjomba, l'Olundongo, l'Onhinâ, l'Omuyela et l'Otopola, expressions artistiques illustrant la vie quotidienne des populations, les rituels d'initiation Efiko et Ekwenje, l'élevage, la chasse, les récoltes et d'autres coutumes ancestrales des peuples Nyaneka et Nkhumbi.

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Bernardino Hafeni a souligné que les groupes Katalecos et Kamatembas jouent un rôle crucial dans la préservation et la transmission des valeurs culturelles aux nouvelles générations, contribuant ainsi à maintenir vivante la mémoire collective et à renforcer l'identité culturelle de la province.

Il a mentionné qu'en plus de préserver les traditions, les danses folkloriques favorisent l'appréciation du patrimoine culturel angolais, renforcent le sentiment d'appartenance et d'unité nationale et encouragent la participation des jeunes aux activités culturelles.

Il a ajouté que la présence des groupes à la FILDA constitue également une opportunité de promouvoir le tourisme culturel et de présenter la richesse artistique de Huíla aux visiteurs nationaux et étrangers, en tirant parti de la dimension internationale de l'événement.

Le responsable a également souligné que la diffusion des événements culturels contribue au dynamisme de l'économie créative, offrant aux artistes, musiciens, artisans et promoteurs culturels un espace pour multiplier leurs opportunités d'action et d'échange.

Il a insisté sur le fait que les Kamatembas, l'un des groupes folkloriques les plus représentatifs de la province, ont participé à divers événements culturels en Angola et à l'étranger, contribuant ainsi au rayonnement de la culture locale au-delà des frontières.

Pour Bernardino Hafeni, la participation de Huíla à la FILDA démontre que la culture demeure un instrument essentiel à la préservation de l'identité nationale, à la promotion de la diversité culturelle et à la valorisation du patrimoine historique et immatériel de l'Angola.