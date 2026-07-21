Angola: Plus de 66 % des élèves réussissent les examens nationaux

Luanda — Le taux de réussite aux examens nationaux de fin d'études secondaires (12e année) pour l'année scolaire 2025/2026 s'établit à 66,1 %, a annoncé ce dimanche à Luanda Diasala André, directeur général de l'Institut national pour l'évaluation et le développement de l'éducation (INADE).

Les examens nationaux se sont déroulés du 22 juin au 1er juillet, mobilisant 71 079 élèves issus de 690 établissements à travers le pays.

S'adressant à l'ANGOP, le responsable a souligné que les données préliminaires de ces examens, organisés fin juin et début juillet, indiquent une hausse du taux de réussite d'environ 8 % par rapport aux examens précédents.

Diasala André a rappelé que le taux de réussite s'élevait à 58,74 % l'année précédente.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a précisé qu'un total de 60 929 résultats a été enregistré dans le pays : 40 259 élèves ont réussi, 12 373 ont vu leurs résultats faire l'objet d'un recours, 8 197 ont échoué et 100 n'ont pas obtenu de résultat.

Concernant le taux d'échec, une baisse a été observée, passant de 34 % pour l'année scolaire 2024/2025 à 13,5 % pour le cycle scolaire actuel.

Il a ajouté que la province de Cunene affiche le taux le plus élevé, avec 85 % de réussite, tandis que la province de Moxico Leste enregistre le taux le plus bas, soit 56,2 %.

Diassala André a annoncé que les listes de résultats sont publiées depuis vendredi 18, ouvrant simultanément la procédure d'appel, qui se clôturera lundi 20.

« Les appels doivent être adressés au président du jury des examens nationaux ; un formulaire est disponible à cet effet sur le site web www.inade.gov.ao. Ce formulaire doit être rempli et remis en personne à l'établissement où l'élève a passé l'examen, ou transmis au centre provincial de correction », a-t-il expliqué.

Il a précisé que les épreuves de rattrapage auront lieu du 22 au 24 juillet.

Le directeur général de l'INADE a dressé un bilan positif des examens nationaux, soulignant la contribution de diverses entités, notamment les agences de défense et de sécurité, qui ont permis le bon déroulement du processus.

Les examens nationaux se sont déroulés dans environ 690 établissements scolaires à travers le pays, dont 341 publics, 376 privés et 73 mixtes (publics-privés).