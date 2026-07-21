Angola: Un projet solidaire offre des consultations de Stomatologie à Cazengo

Ndalatando ( — Plus de deux mille habitants de Cazengo (Cuanza-Norte) ont bénéficié samedi de consultations gratuites en stomatologie, dans le cadre du projet dénommé « Identidade Solidária», une initiative de jeunes médecins angolais.

Les médecins proposent des consultations et des actes cliniques en stomatologie, tels que la pose de prothèses dentaires, l'hygiène bucco-dentaire, les restaurations et les extractions dentaires.

Dans un entretien avec l'ANGOP, le directeur de la santé de la municipalité de Cazengo, José Quibulucuto, a précisé que cette initiative est menée par l'Organisation des Jeunes Médecins Angolais, « Identidade Solidária», en partenariat avec le Gouvernorat provincial de Cuanza-Norte.

Ce groupe comprend 75 professionnels de la stomatologie et des spécialités connexes, originaires de la province de Luanda.

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Il a précisé que la campagne, qui a débuté samedi, durera deux jours et comprend également la distribution gratuite de médicaments et le dépistage de l'hépatite B. Compte tenu du nombre de participants et de la forte demande de soins pour les caries et les infections buccales, le responsable a évoqué la possibilité d'organiser une autre campagne dans la commune.

José Hote a indiqué que, outre l'assistance médicale, l'activité comprend des interventions chirurgicales.

Il a expliqué que cette initiative est motivée par le nombre élevé de cas de caries dentaires dans la commune de Cazengo.

À son tour, le coordinateur du projet, Délcio Arsênio, a déclaré que l'association, créée il y a quatre ans, s'engage à promouvoir l'accès aux soins dentaires auprès des populations des régions reculées du pays, notamment les plus vulnérables.

Il a précisé que l'association est philanthropique et travaille en partenariat avec des institutions publiques, privées et des particuliers.

À Cuanza-Norte, a-t-il déclaré, l'organisation bénéficiait du soutien du gouvernement local, qui garantissait la logistique, le matériel hospitalier, les consommables, les produits pharmaceutiques et l'hébergement des médecins.