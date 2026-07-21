Angola: L'évêque du diocèse de Viana appelle à l'adhésion au processus d'actualisation du registre électoral

20 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par HDC/SC/BS

Viana — L'évêque du diocèse de Viana, Mgr Emílio Sumbelelo, a appelé, lundi, les fidèles à adhérer au processus d'actualisation du Registre électoral officieux, afin de pouvoir exercer leur droit de vote.

Mgr Emílio Sumbelelo a lancé cet appel à l'issue de son propre acte civique d'actualisation des données électorales, effectué au Guichet unique de service public (BUAP), installé au siège de l'Administration municipale de Viana.

À cette occasion, le prélat a souligné l'importance pour les citoyens de remplir leur devoir civique et de procéder à la mise à jour de leurs données électorales auprès du guichet le plus proche.

Par ailleurs, il a salué l'initiative de l'administration visant à mener une campagne massive d'enregistrement des naissances des adultes, qu'il a qualifiée d'opportune pour permettre aux citoyens angolais d'obtenir leur carte nationale d'identité.

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« Il faut saluer cette initiative relancée par le Gouvernement, car une importante frange de la population, composée d'enfants et d'adultes, ne dispose toujours pas d'acte de naissance et rencontre de nombreuses difficultés », a-t-il déclaré.

Le responsable religieux a également appelé à ce que l'enregistrement et l'attribution des cartes nationales d'identité soient réservés uniquement aux citoyens nationaux, après vérification de leur nationalité, afin qu'ils puissent bénéficier des autres droits prévus par la loi.

 

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