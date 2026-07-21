Angola: Conditions réunies pour le Festival traditionnel du peuple Luvale

Cazombo ( — Les conditions logistiques et techniques sont prêtes pour la 12e édition du Festival traditionnel Luvale, connu sous le nom de « MIZE », un événement célébrant l'identité, les coutumes et les traditions du peuple Luvale, qui se tiendra le 22 de ce mois à Cazombo, chef-lieu de la province de Moxico Leste.

Sur le site du festival, les techniciens finalisent les préparatifs : répétitions sonores, nettoyage de l'arène Vakha Tchinhama Cha Mukamayo, située dans le quartier de Vambunda, et autres.

Des spectacles de danses traditionnelles, des chants, des rituels et diverses manifestations culturelles reflétant le patrimoine historique du peuple Luvale rythmeront le festival.

Le point d'orgue du festival sera sans aucun doute les danses et les spectacles des Makixi, danseurs masqués représentant les ancêtres.

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Ces personnages emblématiques sont issus des rites de circoncision (mukanda) et ont été proclamés patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l'UNESCO.

Le festival traditionnel « MIZE » est l'un des plus importants événements culturels d'Afrique australe. Il célèbre l'histoire, les rites et l'identité des peuples répartis entre l'Angola, la Zambie et la République démocratique du Congo (RDC).

MIZE signifie « buissons ligneux » et remonte au XVIIIe siècle. Ce nom provient d'un refuge historique situé sur les rives du fleuve Zambèze, utilisé par le roi Kaquengue Tchivanda Sacaiombo pour protéger son peuple et préserver ses traditions.

À une époque marquée par les conflits et les différends territoriaux, le souverain cherche à protéger son peuple, à préserver l'intégrité du territoire et à sauvegarder les valeurs culturelles et traditionnelles héritées de ses ancêtres.

C'est dans ce contexte que le roi organisait chaque année de grandes assemblées réunissant chefs, régents et autres autorités traditionnelles afin de discuter de questions socio-économiques et, surtout, de stratégies de défense, de préservation de l'identité culturelle et de renforcement de l'unité entre les peuples.

Le festival a pris une plus grande importance dans les années 1950 et 1960 grâce aux efforts des frères John et Will Modella, originaires de Cavungo, aujourd'hui municipalité de Nana Candundo.

Face aux transformations sociales survenues au fil des ans et à la ferme volonté de préserver l'identité culturelle du peuple Luvale, le projet a été amélioré et, en 2010, la première édition du festival s'est tenue dans un format moderne, avec une organisation plus structurée.

Pour la deuxième fois, lors de cette édition, les honneurs traditionnels seront rendus à la reine Nhakatolo Ngambo, représentée par Ana Bela Ngambo, figure centrale de l'histoire et de l'unité du peuple Luvale.

Le festival est également célébré en République de Zambie.

Les Luvale sont un peuple bantou matrilinéaire originaire de la région des Grands Lacs, habitant principalement la partie orientale de la province de Moxico (notamment le Haut-Zambèze), ainsi que certaines régions de Zambie et de la République démocratique du Congo.

Leur structure sociale est fortement matriarcale et gouvernée par des figures royales traditionnelles, telles que la reine Nhakatolo, qui joue un rôle majeur dans la préservation de la culture et les liens avec l'État.