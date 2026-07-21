Angola: Le MPLA mobilise la jeunesse pour la mise à jour du registre électoral informel

19 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FA/HDC/LUZ

Camucuio — Le premier secrétaire municipal du MPLA à Camucuio (Namibe), Manuel Canivete, a appelé samedi les membres du parti à intensifier la mobilisation pour la mise à jour du registre électoral informel auprès du Guichet unique de services publics (BUAP).

Il a qualifié cette démarche de tâche et de devoir patriotiques, ainsi que de contribution indispensable au renforcement de la démocratie et de la participation citoyenne.

Cet appel a été lancé lors de l'ouverture d'un séminaire politique destiné à former les cadres de la JMPLA (aile jeunesse de ce parti politique) dans le but de renforcer la conscience politique et d'assurer un engagement efficace dans le processus électoral.

Manuel Canivete a exhorté les jeunes à privilégier la formation politique et idéologique afin de consolider les structures de base du parti et de préparer les membres aux défis des élections générales de 2027.

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Il a considéré ce séminaire comme une preuve de vision stratégique, de sens des responsabilités et d'engagement en faveur de la formation de la prochaine génération de dirigeants.

L'homme politique a souligné que la JMPLA demeure une véritable école de patriotisme, de leadership et de service à la nation, jouant un rôle clé dans la défense des idéaux du MPLA, parti au pouvoir en Angola.

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