Soudan: Le Premier Ministre discute avec le sultan de Dar Masalit les exigences actuelles et futures

20 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier Ministre, professeur Kamel Idris, a rencontré aujourd'hui à Khartoum le sultan Saad Abdelrahman Bahar Eddin, sultan de Dar Masalit et la délégation qui l'accompagnait, en présence du conseiller du Premier ministre, Nizar Abdalla Mohamed, et du secrétaire général du Conseil des ministres, Ali Mohamed Ali.

Dans une déclaration à la presse, le sultan Saad Bahar Eddin a dit que la réunion a porté sur plusieurs sujets importants liés aux exigences actuelles et futures.

Le sultan Bahar Eddin a précisé que la réunion a souligné la nécessité de traiter les problèmes et les défis rencontrant les personnes déplacées, les réfugiés, les étudiants universitaires, les blessés et les personnes affectées par la guerre.

Le sultan Dar Masalit a déclaré avoir reçu, au cours de la réunion, un certain nombre de directives concernant leurs missions en tant que dirigeants locaux et communautaires, soulignant à cet égard qu'ils s'acquitteraient pleinement de leur rôle pour aller en avant vers l'essor et le progrès du pays.

Le sultan Bahar Eddin a affirmé leur soutien aux forces armées, qui tiennent l'initiative et remportent des victoires successives, ainsi que leur appui au gouvernement de l'espoir.

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