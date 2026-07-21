Algérie: Sortie de la première promotion nationale de médecins titulaires du CES en sénologie

Alger — Le ministère de la Santé a annoncé, lundi dans un communiqué, la sortie de la première promotion nationale de médecins titulaires du Certificat d'études spécialisées (CES) en sénologie, composée de 30 praticiens, dans le cadre du renforcement de la formation médicale spécialisée.

L'Université des sciences de la santé a ainsi vu la sortie de cette première promotion nationale de médecins titulaires du CES en sénologie, au terme d'une formation spécialisée alliant qualification scientifique et pratique. Cette promotion comprend 30 médecins ayant bénéficié d'une formation de haut niveau, première du genre à l'échelle nationale.

Cette formation vise à renforcer les compétences de ces médecins en matière de diagnostic et de prise en charge des maladies du sein, conformément aux normes scientifiques les plus récentes et aux pratiques médicales adoptées à l'échelle internationale, précise la même source, ajoutant que la formation a été assurée par une élite de professeurs et d'experts chargés d'encadrer les stagiaires et de leur transmettre les connaissances et l'expertise scientifique et clinique.

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Le programme de formation s'articulait autour de deux volets complémentaires, le premier théorique, "portant sur les dernières avancées scientifiques relatives aux maladies du sein, notamment les facteurs de risque, les moyens de prévention, les techniques de diagnostic, la classification anatomopathologique, ainsi que les stratégies thérapeutiques multidisciplinaires, avec un accent particulier sur les recommandations et les références scientifiques internationales".

Le second volet consacré à la pratique, a "permis aux médecins d'acquérir les compétences nécessaires à travers des stages de terrain, une formation à l'examen clinique, à la lecture et à l'interprétation des examens d'imagerie médicale, la participation aux discussions de cas cliniques, outre la maîtrise des techniques les plus récentes utilisées dans le diagnostic et le suivi des pathologies mammaires, le tout dans le cadre d'une approche multidisciplinaire associant l'ensemble des intervenants dans le parcours de prise en charge des patientes".

L'organisation de cette formation vient "répondre au besoin croissant de développer l'expertise nationale dans le domaine des maladies du sein, notamment au regard de l'importance grandissante du dépistage précoce du cancer du sein, considéré comme l'un des principaux défis de santé publique, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité des soins et à l'augmentation des chances de traitement et de guérison".