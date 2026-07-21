Algérie: Arrivée de près de 80 enfants de la République arabe sahraouie bénéficiaires de camps d'été

20 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Jijel — Un groupe de près de 80 enfants de la République arabe sahraouie, bénéficiaires de camps d'été est arrivé lundi après-midi à Jijel pour y passer leur vacances.

Le groupe a été accueilli à l'aéroport Ferhat Abbas par le directeur de wilaya de la jeunesse et des sports, Amine Meziane Cherif, accompagné des cadres du secteur.

Dans une déclaration à l'APS à l'occasion, le directeur de la jeunesse et des sports a précisé que "ce groupe d'enfants de la République arabe sahraouie est composé de près de 80 enfants (garçons et filles) de différents âges".

La même source a indiqué qu'un programme varié d'activités récréatives, culturelles, scientifiques et sportives a été prévu à l'intention des hôtes de la wilaya durant tout leur séjour au camp d'été.

Ce programme inclut des tournées touristiques en coordination avec des partenaires des autres secteurs pour permettre à ces enfants de découvrir les sites touristiques, historiques et culturels que recèle la wilaya de Jijel.

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