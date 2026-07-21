Algérie: Mme Meddahi préside une réunion de coordination consacrée à l'évaluation du dispositif de délivrance du visa à l'arrivée

Alger — La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Houria Meddahi, a présidé, lundi, une réunion de coordination consacrée à l'évaluation du dispositif de délivrance du visa à l'arrivée au profit des touristes étrangers se rendant en Algérie, ainsi qu'au renforcement de l'attractivité de la destination touristique saharienne, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion, Mme Meddahi a souligné que le dispositif de délivrance du visa à l'arrivée, approuvé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en 2023 au profit des touristes étrangers se rendant dans les wilayas du Sud, a enregistré des résultats positifs depuis sa mise en oeuvre, avec "près de 39.000 touristes étrangers bénéficiaires de 120 nationalités différentes".

Elle a également indiqué que cette mesure s'inscrit en droite ligne avec la stratégie nationale visant à développer un tourisme durable et à en faire un véritable levier du développement économique local.

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La ministre s'est, en outre, arrêtée sur les principales conclusions et recommandations issues de la réunion de travail tenue le 14 juin dernier avec la participation des représentants des différents secteurs ministériels et organismes concernés, laquelle avait été consacrée à l'évaluation de la mise en oeuvre de ce mécanisme, au recensement des insuffisances relevées et à la proposition de solutions pour l'améliorer.

Dans ce contexte, elle a assuré que la prochaine étape "exige de passer à un niveau supérieur de coordination et de professionnalisme, afin de garantir la simplification des procédures, l'amélioration de la qualité des services offerts aux touristes étrangers et le renforcement de la confiance des opérateurs touristiques".

A cet effet, Mme Meddahi a donné une série d'instructions portant notamment sur "l'élaboration de rapports d'évaluation mensuels, en coordination avec les agences de tourisme et de voyages, comprenant des indicateurs précis sur le déroulement de la procédure de délivrance du visa à l'arrivée, les difficultés rencontrées et des propositions de mesures à même d'en améliorer la mise en oeuvre".

Les instructions ont également concerné les directions du tourisme de wilayas, qui ont été "chargées d'assurer une coordination permanente avec les agences de tourisme et de voyages agréées et actives dans le tourisme réceptif, de désigner un représentant officiel pour chaque agence,d'identifier les guides touristiques agréés sous contrat et de transmettre les listes actualisées aux services centraux du ministère".

A cette occasion, l'accent a été mis sur la nécessité d'organiser des sessions de formation au profit des représentants des agences de tourisme et de voyages, et des guides touristiques, avec la participation des secteurs concernés. Ces formations porteront sur "les premiers secours, les langues étrangères, les législations et réglementations encadrant l'activité touristique, outre les mécanismes de prise en charge des touristes étrangers", en plus de sessions similaires destinées aux agents d'accueil des établissements hôteliers et aux différents intervenants de la chaîne des services touristiques.

Les instructions prévoient également l'organisation d'une rencontre nationale d'évaluation réunissant l'ensemble des agences de tourisme et de voyages actives dans le tourisme réceptif, afin de "procéder à une évaluation globale de la mise en oeuvre du dispositif du visa à l'arrivée, d'échanger les expériences réussies et d'élaborer un plan d'action concret visant à accroître le nombre de touristes étrangers se rendant dans les wilayas du Sud", selon la même source.