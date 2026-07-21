Algérie: Journée portes ouvertes au profit du public à Saïda

Saïda — Les services de la Sûreté de wilaya de Saïda ont organisé, lundi en fin d'après-midi, une journée portes ouvertes au profit du public, dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de la création de la Police algérienne.

Les activités de cette manifestation, organisées sur la place Emir Abdelkader au chef-lieu de la wilaya, se sont déroulées en présence du wali de Saïda, Amoumène Mermouri, ainsi que des autorités locales civiles, militaires et judiciaires, de représentants de la société civile et d'un nombreux public, qui a pu découvrir les différents stands et expositions aménagés à cette occasion.

L'exposition présentait des équipements et matériels modernes utilisés par les différents services de la Sûreté nationale, notamment des appareils de contrôle de vitesse (radars), des éthylotests permettant de mesurer le taux d'alcool dans l'air expiré, un système de lecture automatique des plaques d'immatriculation, un terminal de paiement électronique pour le règlement des amendes forfaitaires, ainsi que des équipements de la brigade de déminage et de la police scientifique et technique, dont un laboratoire mobile.

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Au cours de cette journée, le public a également été informé des différents services numériques mis à la disposition des citoyens par la Direction générale de la Sûreté nationale, parmi lesquels le service de déclaration à distance de perte de documents et l'application "Allô Chorta", destinée à faciliter la communication avec les services de police et le signalement de diverses préoccupations.

L'exposition comprenait également des espaces de sensibilisation mettant en avant les efforts déployés dans la lutte contre la délinquance routière et la réduction des accidents de la circulation, ainsi qu'une présentation du bilan des activités des services de police dans la lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes. Des explications ont été fournies sur les moyens et équipements utilisés par les unités spécialisées dans ce domaine.

A cette occasion, des dépliants de sensibilisation ont été distribués sur la sécurité routière, ainsi que sur les dangers liés aux stupéfiants et aux substances psychotropes. D'autres brochures présentaient les conditions de recrutement au sein de la Sûreté nationale ainsi que les numéros verts mis à la disposition des citoyens, notamment le 1548 et le numéro d'urgence 17, qui assurent un service d'accueil et d'intervention 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine.

Ces portes ouvertes s'inscrivent dans le programme de célébration du 64e anniversaire de la création de la Police algérienne, visant à renforcer les liens de proximité avec les citoyens, à faire connaître les efforts déployés pour moderniser les services de la Sûreté nationale et à mettre en valeur son rôle dans la protection des personnes et des biens, selon les organisateurs.