Algérie: La compétition aura lieu du 26 au 30 juillet à Oran

20 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — La Fédération algérienne de boxe (FAB) a annoncé lundi avoir reprogrammé l'édition 2026 de la Coupe d'Algérie (Juniors/Garçons) du 26 au 30 juillet courant, au Palais des Sports Hamou Boutlilis (Oran).

La compétition était initialement prévue du 18 au 23 juillet, avant d'être reportée à une date ultérieure, sur instruction du wali d'Oran, ayant suspendu toutes les manifestations sportives et récréatives prévues sur l'ensemble du territoire de la wilaya entre le 18 et le 24 juillet, en signe de deuil et de compassion avec les victimes de l'incendie de l'établissement de l'Enfance assistée de Mohammadia (Alger).

Le dernier délai pour confirmer les engagements dans cette compétition a été fixé au jeudi 23 juillet, à minuit.

Pour être admis, et outre les procédures administratives d'usage (licence sportive, dossier médical, poids conforme ...), les boxeurs devront obligatoirement présenter un certificat négatif de consommation de produits prohibés.

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Etant bien classées sur le plan national, les Ligues de wilaya de Boumerdes, Tizi Ouzou, Béjaïa et Constantine auront le droit d'engager deux pugilistes par catégorie de poids, alors que les autres Ligues de wilaya n'auront droit qu'à un seul athlète.

D'après les organisateurs, la réunion technique et le tirage au sort des différentes catégories de poids sont prévues dans la soirée du 25 juillet, suivant les règles d'usage.

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