Algérie: Sortie de la première promotion de titulaires du CES en diabétologie

Alger — Le ministère de la Santé a organisé une formation au profit des médecins généralistes en vue d'obtenir le certificat d'études spécialisées (CES) en diabétologie, couronnée par la sortie de 52 médecins, marquant ainsi une étape importante dans le développement de la formation médicale spécialisée en Algérie, indique, lundi, un communiqué du ministère.

Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique nationale de qualification et de renforcement des compétences dans le domaine de la formation médicale spécialisée en Algérie, précise la même source.

La première édition, organisée à l'Université des sciences de la santé, a été sanctionnée par la sortie de 52 médecins répartis sur 32 wilayas.

Ces derniers ont bénéficié de l'expérience de 33 professeurs de l'enseignement supérieur, reconnus comme des références nationales dans leurs spécialités, et dont la contribution a permis d'"assurer une formation théorique de haut niveau qui s'appuie sur les données scientifiques les plus récentes et les meilleures pratiques en matière de prise en charge du diabète".

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Les médecins ont également suivi des stages pratiques d'une durée de neuf semaines, répartis sur cinq services hospitaliers à Alger, leur permettant d'"acquérir une vision globale de la prise en charge des patients diabétiques, en conciliant connaissances théoriques et pratique clinique", ajoute le communiqué.

Par ailleurs, cette première édition a vu le développement d'une application web adaptative, accessible depuis un ordinateur ou un smartphone, laquelle constitue un outil opérationnel au service de la pratique clinique et de la recherche scientifique. Elle permet d'"unifier la collecte des données des patients, d'assurer leur consultation et leur suivi en temps réel, ainsi que d'analyser les données recueillies afin de produire des résultats scientifiques exploitables", souligne la même source.

Les résultats de cette première édition "ouvrent des perspectives prometteuses pour le renouvellement et le développement de cette formation, selon une organisation plus performante et plus ambitieuse, contribuant ainsi au renforcement des compétences nationales dans le domaine de la prise en charge du diabète", note le communiqué.