Sénégal: Une journée de réflexion prévue ce mardi à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane

À deux jours de l'ouverture de la première édition de l'Africa Oil & Gas Expo (AFOGEX), prévue du 23 au 25 juillet 2026 au CICAD de Diamniadio, l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK) organise, ce mardi 21 juillet, une journée de réflexion consacrée aux enjeux du secteur pétrolier et gazier au Sénégal et en Afrique. Cette initiative est menée en partenariat avec Padak Groupe et Petroleum Sénégal Industries (PSI).

Prévue à partir de 9 heures à l'Espace numérique ouvert (ENO) de Dakar, avec une retransmission en ligne sur les plateformes de l'université, cette journée réunira universitaires, chercheurs, industriels, décideurs publics, étudiants, partenaires techniques et financiers, startups et experts autour des défis liés au développement des hydrocarbures.

Les discussions porteront notamment sur le développement du capital humain, le cadre juridique et réglementaire, les innovations technologiques, la cybersécurité, ainsi que l'employabilité et la formation aux métiers du pétrole et du gaz.

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« Les échanges prévus à travers des panels porteront notamment sur les défis liés au développement du secteur des hydrocarbures : le développement du capital humain, le cadre juridique et réglementaire, les innovations technologiques, la cybersécurité, ainsi que l'employabilité et la formation aux métiers du pétrole et du gaz. »

Au-delà des panels, les organisateurs entendent renforcer le dialogue entre le monde universitaire et les acteurs de l'industrie afin de définir les compétences nécessaires à l'essor du secteur, de formuler des recommandations pour l'AFOGEX 2026 et de favoriser de nouvelles collaborations entre établissements d'enseignement supérieur, centres de recherche et entreprises.

L'UN-CHK sera ensuite présente au Salon Africa Oil & Gas Expo, du 23 au 25 juillet, avec un stand dédié à ses offres de formation, ses projets de recherche et ses solutions technologiques innovantes. Ses équipes participeront également aux différents panels et conférences inscrits au programme de cette première édition.