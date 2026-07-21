Afrique: Le Pr Balla Diop Ngom de l'UCAD parmi les membres du Conseil d'administration

L'Académie africaine des sciences (Aas) a annoncé les résultats des élections de son Conseil d'administration pour la période 2026-2029.Dans un communiqué de presse, l'Aas souligne que cette élection marque ainsi une étape importante dans l'engagement continu de l'Académie à promouvoir l'excellence scientifique, le leadership et l'impact sur l'ensemble du continent.

Le Conseil d'administration, explique-t-on, fait office de conseil de direction de l'Aas et est chargé d'assurer la supervision stratégique et l'orientation générale de son fonctionnement. Il joue un rôle essentiel dans la réalisation de la mission de l'Académie, qui consiste à mettre la science, la technologie et l'innovation au service du développement durable en Afrique.

Le Conseil d'administration élu est composé d'un président, d'un secrétaire général, d'un trésorier et de 5 vice-présidents. Le Sénégalais, Pr Balla Diop Ngom de l'Ucad est élu vice-président pour la région Afrique de l'Ouest.

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À l'issue d'un « processus électoral transparent, indépendant et rigoureux », renseigne l'Aas, les membres nouvellement élus du Conseil d'administration sont les suivants. Le président est le Pr Friday Okonofua. Le poste de secrétaire générale est revenu au Pr Francine Ntoumi. Le Pr Stephen Agong est le trésorier.

Les 5 vice-présidents sont : Pr Balla Diop Ngom pour l'Afrique de l'Ouest, Pr Rajaâ Cherkaoui El Moursli ((Afrique du Nord) ; Pr Sospeter Muhongo (Afrique de l'Est) ; Pr Kenneth Ozoemena (Afrique australe) et Pr Felix Toteu (Afrique centrale).

Les élections de 2026 témoignent de l'engagement continu de l'Aas à renforcer ses structures de gouvernance et à garantir que les processus de sélection des dirigeants soient solides, équitables et représentatifs.

Le Conseil d'administration nouvellement élu orientera la stratégie de l'Académie africaine des sciences pour la période 2026-2029, faisant progresser la mission de l'Académie qui est de promouvoir l'excellence scientifique, d'éclairer les politiques et de soutenir le développement durable en Afrique.