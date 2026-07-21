Sénégal: Des assureurs se souviennent de la rigueur et du professionnalisme légendaires de Diouldé Niane

Dakar — Des professionnels de l'assurance interrogés par l'APS rendent hommage à leur confrère et homme d'affaires Diouldé Niane, décédé dimanche 19 juillet à Paris, à l'âge de 89 ans, et disent surtout garder du fondateur et président-directeur général de la Société nationale d'assurances mutuelles (SONAM) le souvenir d'un homme rigoureux et professionnel jusqu'au bout des ongles.

Ils le décrivent comme un visionnaire et un bâtisseur.

Cette icône du secteur privé sénégalais a fondé en 1972 la SONAM, la première compagnie d'assurance à capitaux entièrement sénégalais.

"C'est quelqu'un qui a marqué son époque. Il avait du charisme. Diouldé Niane était surtout connu pour sa rigueur et son professionnalisme", témoigne Raqui Wane, l'administratrice générale d'Horizons Assurances SA et membre du bureau exécutif du Conseil national du patronat, l'une des principales organisations d'employeurs sénégalaises.

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Mme Wane rappelle avoir collaboré avec le défunt magnat des assurances à la gestion de "grands dossiers".

"Il y a une dizaine d'années, il m'avait confié des dossiers très importants. Le fait de le côtoyer et de travailler avec lui m'a permis de bien le connaître [...] Il était très ponctuel et très pragmatique. Je le considérais comme un visionnaire. Sa capacité à résoudre des problèmes très complexes, malgré son âge avancé, m'impressionnait", se rappelle-t-elle.

"Il était ambitieux, il croyait en lui-même et aux Africains. Son professionnalisme m'a beaucoup impressionnée", ajoute l'administratrice générale d'Horizons Assurances SA, rappelant que Diouldé Niane lui a confié la liquidation d'une grande société de courtage en réassurance. "Il a eu à me confier aussi le cabinet d'un grand assureur qui faisait partie de ses amis, à la mort de celui-là. Je l'avais accepté avec honneur."

Diouldé Niane a été un acteur de premier des assurances au Sénégal pendant plus de cinquante ans.

En 2017, le chiffre d'affaires de la SONAM était de presque 16 milliards de francs CFA, selon le site d'information du groupe Jeune Afrique.

Diouldé Niane a formé beaucoup de professionnels des assurances, selon Mme Wane.

El Hadji Amar Kébé, le directeur général d'AXA Sénégal et président de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurances (FSSA), témoigne que ses rencontres avec le fondateur et dirigeant de la SONAM sont inoubliables pour lui.

Diouldé Niane était le parrain de sa promotion lorsqu'il sortait de l'Institut international des assurances de Yaoundé, l'un des plus beaux fleurons de la formation aux métiers de l'assurance. "C'est un bâtisseur. Il a fondé le groupe SONAM, qui est une référence, pas seulement au Sénégal mais dans les pays de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance", souligne le président de la FSSA, disant garder de nombreux souvenirs de son défunt confrère.

La SONAM, dont Diouldé Niane est le fondateur, est "un groupe de référence" en matière de respect des règles prudentielles, de gouvernance et de gestion, selon El Hadji Amar Kébé.

"Il a réussi à bâtir un empire. Avec sa rigueur et sa belle vision. C'est une grosse perte de le voir partir", regrette M. Kébé.

Diouldé Niane travaillait seize heures par jour lorsqu'il fondait la SONAM, ajoute-t-il, précisant tenir ce témoignage d'un proche du défunt.

Le président de la FSSA rend hommage aussi à "un homme plein d'humanité". "Lui et moi sommes de générations très éloignées l'une de l'autre, mais je reconnais que Diouldé Niane est une référence absolue dans le secteur de l'assurance."