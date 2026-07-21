Le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, chargé des Productions vivrières, Bernard Kini Comoé, a procédé, vendredi 17 juillet 2026 à Ferkessédougou, à la pose de la première pierre du futur Centre de mécanisation agricole du Tchologo.

Cette infrastructure formera des jeunes techniciens à la maintenance des équipements agricoles, garantira la disponibilité des prestations mécanisées et renforcera l'autonomie des producteurs de la région. Pour le ministre, ce centre constitue un investissement structurant appelé à accompagner durablement la modernisation de l'agriculture dans le nord du pays.

Il a également remis d'importants équipements et intrants agricoles aux producteurs de riz et de maïs dans le village de Tiékpè, dans le département de Ferkessédougou. Cetaiau cours d'une cérémonie placée sous le patronage du ministre de l'Agriculture du Développement rural et des Productions vivrières, Bruno Nabagné Koné et le parrainage du ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara.

Laquelle cérémonie a marqué la clôture de la phase pilote du Projet d'appui aux producteurs de riz et de maïs, après les étapes de Boundiali, Daloa et Yamoussoukro.

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Face à la forte croissance de la production rizicole du Tchologo, Bernard Kini Comoé a annoncé un renforcement exceptionnel de l'appui de l'État, « sur les instructions du ministre Bruno Nabagné Koné ». Les bénéficiaires ont reçu notamment 10 tracteurs, des motoculteurs, des accessoires pour les engins motorisés, des pulvérisateurs, des épandeurs d'engrais, des pièces de rechange, 20 tonnes de semences améliorées de riz, 20 tonnes de semences améliorées de maïs ainsi que 250 tonnes d'engrais. Bernard Kini Comoé a, en outre, annoncé l'octroi d'une dotation complémentaire en engrais afin d'encourager les performances constatées sur le terrain.

Le ministre délégué en charge des Productions vivrières a également rappelé que la Côte d'Ivoire ambitionne de réduire sa dépendance aux importations alimentaires en augmentant la production nationale de riz et de céréales. Au dire de Bernard Kini Comoé, la mécanisation constitue aujourd'hui l'un des principaux leviers pour relever les défis liés à la pénibilité des travaux agricoles, à la rareté de la main-d'oeuvre, au coût des intrants et à la faiblesse des rendements.

« Nous voulons faire du Tchologo l'un des principaux greniers vivriers de la Côte d'Ivoire. Les équipements, les semences performantes et les intrants remis aujourd'hui doivent permettre d'augmenter significativement les rendements, de créer davantage de revenus pour les producteurs et de générer de nouveaux emplois pour les jeunes », a-t-il souligné.

Le ministre a aussi insisté sur la responsabilité des coopératives, appelées à assurer un entretien rigoureux des équipements et à respecter les itinéraires techniques afin de garantir la réussite du programme.

Le numérique au coeur de la nouvelle politique agricole

L'une des principales innovations de cette phase pilote réside dans l'intégration des outils numériques dans le suivi des exploitations agricoles, a fait savoir Bernard Kini Comoé. Il a annoncé que les équipements remis aux producteurs seront géolocalisés et enregistrés dans un système de suivi permettant de mesurer leur utilisation et leurs performances. Les données relatives aux superficies cultivées, aux rendements, aux campagnes agricoles et aux bénéficiaires des intrants seront également collectées, afin de mieux orienter les politiques publiques, promet-il.

« Le numérique n'est plus un luxe. C'est désormais un outil stratégique au service de la souveraineté alimentaire. Une donnée fiable permet une meilleure décision et un accompagnement plus efficace des producteurs », a-t-il affirmé.

Parrain de la cérémonie, le ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara, a salué cette convergence entre agriculture et innovation. Il a également indiqué que l'agriculture de demain reposera sur la géolocalisation des parcelles, les données agricoles, les images satellitaires, les prévisions météorologiques et, à terme, l'intelligence artificielle.

Ce, afin d'améliorer les rendements et de sécuriser les investissements. « Produire davantage reste indispensable, mais produire plus intelligemment est devenu une nécessité », a-t-il déclaré.

Les producteurs saluent l'appui de l'État

Au nom des bénéficiaires, Issa Ouattara, délégué du pôle riz du Tchologo, a exprimé la reconnaissance des producteurs envers le Gouvernement. Il a estimé que ces équipements modernes contribueront à réduire considérablement la pénibilité des travaux agricoles et à améliorer les performances des exploitations. Il a également plaidé pour un meilleur accompagnement en matière de commercialisation des récoltes et de développement d'une filière nationale de production de semences certifiées.

Pour sa part, le président de l'Organisation interprofessionnelle agricole de la filière riz (Oia Riz), Mory Diabaté, a pour sa part invité les bénéficiaires à faire un usage responsable des équipements mis à leur disposition, afin d'assurer le succès de cette phase pilote. Cela, d'autant plus qu'à l'issue de la campagne agricole, une évaluation des résultats sera réalisée en vue d'étendre progressivement le programme de mécanisation à d'autres régions.