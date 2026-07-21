Angola: Le ministre de l'Industrie et du Commerce inaugure une usine de récipients en verre

Barra do Dande — Le ministre angolais de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguês de Oliveira, a inauguré lundi une usine spécialisée dans la production de récipients en verre, dénommée « Cristal Azul », située dans la municipalité de Barra do Dande, province du Bengo.

Avec une capacité de production de 60 000 tonnes de verre par an, soit l'équivalent de 800 000 bouteilles par jour, cette unité, implantée dans le Parc industriel Sino-Ord, représente un investissement de 45 millions de dollars.

L'usine Cristal Azul produira des récipients en verre destinés aux industries alimentaire, des boissons, pharmaceutique ainsi qu'à d'autres secteurs utilisant des emballages en verre.

Lors de la cérémonie d'inauguration, le ministre de l'Industrie et du Commerce a déclaré que l'entrée en fonctionnement de Cristal Azul constitue une étape importante pour la chaîne d'approvisionnement de l'industrie agroalimentaire, en garantissant une production locale d'emballages en verre répondant aux normes internationales de qualité.

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Selon Rui Miguês de Oliveira, le gouvernement reste engagé dans la création des conditions nécessaires pour que le processus de diversification de l'économie se traduise par des investissements productifs capables de générer des richesses, de créer des emplois, d'accroître les exportations et de promouvoir un développement durable.

Il s'est félicité de la création de 220 emplois directs, majoritairement occupés par des Angolais, tout en précisant que des techniciens chinois assureront l'assistance technique, l'installation des équipements et le transfert de compétences.

De tels investissements, a indiqué Rui Miguês de Oliveira, témoignent de la confiance des investisseurs étrangers dans le potentiel économique de l'Angola et renforcent la politique d'industrialisation, de substitution des importations et de valorisation de la production nationale.

Il a souligné qu'avec le démarrage de la production, les entreprises nationales bénéficieront désormais d'un fournisseur local de récipients en verre, ce qui permettra de réduire les coûts d'acquisition, les délais de livraison et la dépendance vis-à-vis du marché extérieur.

Pour le ministre, cette nouvelle unité contribuera à renforcer la compétitivité des entreprises nationales, à consolider la chaîne de valeur de l'industrie manufacturière et à encourager l'émergence de nouveaux investissements dans le secteur.

Il a remercié le groupe Sino Ord pour son engagement en faveur de l'économie angolaise, de la jeunesse, de la population et du pays dans son ensemble, réaffirmant que l'Angola demeure ouvert aux investissements et aux opportunités d'affaires.