Angola: La Conférence sur l'Économie bleue réunira 450 participants

Luanda — Quatre cent cinquante participants issus de dix pays africains ont déjà confirmé leur présence à la troisième Conférence africaine sur l'Économie bleue, prévue du 22 au 25 juillet à Luanda, a annoncé lundi le secrétaire d'État charge de la Pêche et des Ressources marines, Álvaro dos Santos.

Également porte-parole de l'événement, le responsable s'exprimait lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation de la rencontre baptisée « Africa Blue Economy Week » (ABEW) 2026. Il a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre des engagements pris par l'Angola à travers l'Agenda 2063 de l'Union africaine et la Stratégie africaine pour l'Économie bleue 2020-2030.

Álvaro dos Santos a rappelé que le gouvernement avait mis en place une Commission de travail multisectorielle chargée de préparer, coordonner et organiser les différentes activités liées à la tenue de l'événement, à travers des réunions techniques et ministérielles.

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Placée sous le thème « Leadership politique pour la transformation de l'économie bleue en Afrique », la conférence vise à passer des orientations stratégiques aux actions concrètes et à franchir une nouvelle étape qualitative, conformément à un programme structuré autour de deux journées de débats techniques et d'une journée consacrée aux rencontres de haut niveau.

La première journée sera consacrée aux sessions techniques, avec des discussions portant notamment sur « L'état de l'économie bleue en Afrique », « La coopération régionale pour la transformation de l'économie bleue » ainsi que « Les technologies numériques et les systèmes de données ».

La deuxième journée sera marquée par des débats consacrés à la validation des projets de la Commission de l'Union africaine sur la gouvernance bleue, aux politiques de gouvernance ainsi qu'aux accords multilatéraux et environnementaux dans le cadre international.