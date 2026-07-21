Angola: La FILDA devient l'une des principales sources de revenus pour les entreprises de scénographie

Icolo e Bengo — La Foire internationale d'Angola (FILDA) est devenue l'une des principales sources de revenus pour les entreprises spécialisées dans la scénographie et l'installation de stands, ont indiqué lundi, dans la province d'Icolo e Bengo, les responsables de ces entreprises.

S'adressant à l'ANGOP dans la Zone économique spéciale (ZEE), qui accueille mardi la 41e édition de la FILDA 2026, ces responsables ont estimé que l'événement s'est désormais imposé comme une importante source de chiffre d'affaires, en raison du nombre élevé de demandes enregistrées durant cette période.

Le directeur de l'entreprise Mulde Angola, Dinis Laranjeira, a assuré que les stands étaient déjà presque tous installés.

Selon lui, les entreprises nationales et internationales cherchent désormais à dépasser le modèle traditionnel et à investir dans des structures capables de refléter l'innovation et l'identité de leurs marques.

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De son côté, Antonio Lusassi, représentant de l'entreprise Luminose, présente sur le marché depuis huit ans, a souligné que la demande de services avait considérablement augmenté grâce aux activités liées à la FILDA 2026, entraînant une hausse significative du volume d'affaires.

« Nous travaillons 24 heures sur 24. La FILDA représente notre période de pointe en termes de chiffre d'affaires. Nos clients recherchent l'expérience, la technologie et un impact visuel fort », a expliqué le responsable.

Pour Felício Gaspar, spécialiste du montage de stands depuis 12 ans, investir dans un stand de qualité ne représente plus une simple dépense pour les exposants, mais constitue désormais une véritable stratégie de communication et de valorisation de l'image.

Cette année, la FILDA se tient sous le thème « Produire et innover localement, gagner à l'international » et prévoit la participation de 2 348 exposants nationaux et internationaux, dont des entreprises issues de 22 pays.