Angola: Le pays lance un Registre social unique pour la gestion des actions sociales

Luanda — Une plateforme destinée à identifier et à cartographier les familles en situation de vulnérabilité, ainsi qu'à renforcer les politiques socioéconomiques, dénommée « Registre social unique » (RSU), a été lancée lundi à Luanda par le ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme (MASFAMU).

La cérémonie de lancement, à laquelle ont assisté la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, et le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, vise à renforcer les capacités de l'État en matière d'amélioration de la coordination et de l'évaluation des politiques publiques, grâce à des informations fiables, intégrées et actualisées.

Le Registre social unique (RSU) fonctionnera comme une base de données centralisée destinée à gérer et à orienter les aides sociales, les programmes et les projets, tout en favorisant l'inclusion sociale.

Cette plateforme permettra de réunir, d'organiser et d'intégrer les informations sociales pertinentes relatives aux familles vulnérables, offrant ainsi à l'État une vision plus complète, actualisée et intégrée de la réalité sociale du pays.

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Des équipes spécialement formées seront chargées d'enregistrer les familles à l'aide d'outils numériques conçus pour fonctionner dans différents contextes, y compris dans des zones disposant d'une connectivité internet limitée ou inexistante.

Lors de l'enregistrement, des données relatives aux conditions socioéconomiques, à l'éducation, à la santé, au logement ainsi qu'à d'autres dimensions essentielles de la protection sociale seront recueillies, à travers des mécanismes de validation, de géoréférencement, de biométrie, de reconnaissance faciale et de vérification documentaire.

Après validation, chaque citoyen angolais disposera d'un dossier unique dans le RSU.

Selon le MASFAMU, le RSU constituera un instrument permettant de rendre l'action sociale plus accessible, plus efficace et mieux structurée. Il favorisera également la coordination entre les programmes sociaux, l'administration locale, l'état civil, les institutions publiques et les bases de données sectorielles.

La même source précise que chaque institution conservera ses compétences et ses responsabilités, tout en contribuant désormais à une vision commune et plus exhaustive de la réalité sociale angolaise.