Angola: Un système d'eau potable en construction à Luvo

Mbanza Kongo — Un système de captage, de traitement et de distribution d'eau potable, actuellement en construction dans la municipalité de Luvo, province du Zaire, bénéficiera à neuf mille habitants de cette localité frontalière avec la République démocratique du Congo (RDC).

Dans une déclaration faite lundi à l'ANGOP, le chef de chantier, Júlio Martins, a indiqué que les travaux, prévus pour une durée de 18 mois, devraient s'achever en décembre 2027.

Placée sous supervision centrale, l'infrastructure est en cours de réalisation sur la rivière Luvo, qui marque la frontière entre le village et la province du Kongo Central (RDC), et disposera d'une capacité de pompage de 50 000 mètres cubes par heure.

Le responsable du chantier a expliqué que la première phase du projet prévoit l'installation de 330 branchements domestiques dans le centre urbain de la municipalité, avant son extension aux quartiers périphériques et aux zones environnantes.

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« Le projet comprendra un système de pompage destiné à alimenter une cuve aérienne d'eau brute, qui sera ensuite acheminée vers le réservoir de traitement et de distribution d'eau », a-t-il précisé.

Il a ajouté que, dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise de construction, le projet prévoit également la réhabilitation des puits artésiens dans les villages de Nkoko et Sumpi.

La municipalité de Luvo compte une population estimée à plus de 13 000 habitants, répartis dans trois districts : Nkoko, Dobo et Sumpi.

Il s'agit du premier projet d'approvisionnement en eau potable dont bénéficie cette localité depuis son élévation au rang de municipalité, dans le cadre de la nouvelle division politico-administrative.