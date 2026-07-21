Angola: Le Mozambique salue le modèle angolais de formation et de gestion hospitalière

Luanda — Les progrès accomplis par l'Angola dans la formation des ressources humaines, la gestion hospitalière et la modernisation des infrastructures sanitaires ont été salués dimanche à Luanda par le directeur national adjoint du ministère mozambicain de la Santé, Naftal Mucusse.

À la tête d'une délégation en mission de travail en Angola, le responsable a estimé que le pays est en passe de devenir une référence régionale dans le secteur de la santé.

S'exprimant devant la presse à l'issue d'une visite technique du futur Hôpital des grands brûlés « Presidente Julius Nyerere », il a déclaré que la délégation regagnait le Mozambique avec un profond sentiment d'appréciation pour les avancées enregistrées par l'Angola dans ce domaine.

« Ce que réalise l'Angola dans le secteur de la santé est véritablement remarquable. Le fait de voir la ministre de la Santé suivre personnellement l'évolution des travaux témoigne de l'engagement du gouvernement en faveur de l'amélioration des services de santé », a-t-il déclaré.

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Selon Naftal Mucusse, les nouveaux établissements hospitaliers illustrent la profonde transformation du système national de santé angolais, portée par des investissements dans des infrastructures modernes, la formation de spécialistes et l'amélioration continue de la qualité des soins destinés à la population.

Cette visite a marqué la fin d'une mission d'échange de six jours organisée dans le cadre de la coopération entre l'Angola et le Mozambique. Celle-ci visait à renforcer la qualification des professionnels de santé, la spécialisation clinique et la gestion des établissements hospitaliers.

Au cours de leur séjour, les membres de la délégation ont visité plusieurs structures hospitalières et pris part à différentes activités du secteur, notamment à la cérémonie de remise des diplômes aux professionnels formés par l'Unité de mise en oeuvre du Projet de formation des ressources humaines dans le secteur de la santé (UIP-PFRHS), organisée au Complexe hospitalier général Pedro Maria Tonha « Pédalé ».

Naftal Mucusse a également été reçu par la ministre angolaise de la Santé, Sílvia Lutucuta, qui a réaffirmé la volonté de l'Angola de poursuivre le renforcement de la coopération technique et scientifique avec le Mozambique à travers la formation des cadres et le partage de bonnes pratiques dans le domaine de la santé.

La mission a permis de consolider le partenariat stratégique entre les deux pays, en réaffirmant leur engagement commun en faveur de la formation de professionnels qualifiés, de la modernisation des services de santé et de la mise en place de systèmes sanitaires plus résilients et mieux préparés à relever les défis actuels et futurs de la santé publique.

Le futur hôpital général des grands brûlés « Presidente Julius Nyerere » doit être inauguré avant la fin de l'année. Cet établissement ultramoderne disposera de 252 lits, de chambres hyperbares et d'unités de soins intensifs.