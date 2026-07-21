Congo-Brazzaville: Compétitions internationales - Le gouvernement promet un meilleur soutien aux champions

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation civique, Hugues Ngouélondélé, a reçu, le 20 juillet à Brazzaville, les délégations nationales ayant participé Jeux africains scolaires d'Alger 2025 et aux Jeux africains de la jeunesse de Luanda 2025. Une cérémonie dédiée à la célébration des performances historiques et à l'avenir du sport congolais.

Malgré des contraintes budgétaires et logistiques, la jeunesse sportive congolaise s'est illustrée avec brio sur la scène continentale. Le bilan présenté par le Comité national olympique et sportif congolais (Cnosc) témoigne de ce dynamisme.

Lors des Jeux africains scolaires à Alger, quatre médailles ont été décrochées dont une en or au saut en longueur et trois en bronze, hissant le Congo à la 15e place sur quarante-sept nations. Aux Jeux africains de la jeunesse à Luanda, la moisson avait été de six médailles dont une en or, trois en argent, et deux en bronze. Le Congo a occupé le 20e rang sur quarante-deux pays participants.

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Outre les disciplines scolaires, la Fédération congolaise de taekwondo a également été mise à l'honneur. Grâce à ses récentes campagnes internationales (Japon, Tchad, Côte d'Ivoire, Angola), la discipline a totalisé trois médailles d'or, deux d'argent et cinq de bronze, lors de ses dernières sorties. Face à cette montée en puissance, les responsables sportifs ont plaidé pour l'acquisition d'équipements modernes, notamment des plastrons électroniques, et un appui financier pérenne.

Sortir de l'ombre du football

Saluant la résilience des athlètes, Hugues Ngouélondélé a tenu à valoriser ces disciplines souvent oubliées des projecteurs. « Si le football attire toute l'attention, il existe d'autres disciplines qui obtiennent des résultats remarquables et dont personne ne parle. Le sport dans notre pays n'est pas mort ; c'est simplement que l'on ne communique pas suffisamment autour de ces jeunes», a-t-il indiqué.

Le ministre a clos la rencontre en annonçant des mesures concrètes pour optimiser la préparation des athlètes. Il s'est notamment engagé à éradiquer le problème chronique des financements tardifs, débloqués la veille des compétitions. Porté par l'intérêt direct du président de la République pour le développement sportif, le gouvernement ambitionne désormais de structurer durablement son accompagnement afin de transformer ces promesses en futurs succès olympiques.