Congo-Kinshasa: Formation de 60 relais communautaires pour prévenir les incendies à Bukavu

Face aux incendies récurrents qui ravagent plusieurs quartiers de Bukavu, l'ONG Appui aux femmes démunies et enfants marginalisés (AFEDEM), avec l'appui de Start Network, a organisé une formation de deux jours pour 60 relais communautaires de la zone de santé d'Ibanda.

Selon Déogracias Pondu Maheshe, l'un des facilitateurs, les participants ont été formés sur les mesures de prévention des incendies, la lutte contre les maladies à potentiel épidémique telles qu'Ebola, le choléra et la rougeole, ainsi que sur la prévention des violences basées sur le genre (VBG), la prévention de l'exploitation et des abus sexuels (PSEA), le référencement des cas et l'accompagnement psychosocial.

Les incendies se multiplient chaque année à Bukavu, plongeant des familles dans la précarité. Lundi dernier, une dizaine de maisons ont pris feu sur l'avenue Albert Kayabu.

Le projet Réponse Incendie Bukavu vise à renforcer la résilience communautaire et à réduire l'impact des catastrophes.

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À travers ce projet, les organisateurs estiment que le renforcement des capacités locales pourra réduire l'impact des catastrophes, améliorer la résilience des populations et limiter les conséquences des incendies, qui constituent désormais un véritable défi humanitaire pour la ville de Bukavu.