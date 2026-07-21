Tunisie: Orientation universitaire 2026-2027 - Le guide des capacités d'accueil dévoilé aujourd'hui

Le guide des capacités d'accueil des universités et des établissements d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2026-2027 a été publié ce mardi 21 juillet 2026, a confirmé Lassaad Dridi, sous-directeur à la Direction Générale des Affaires Estudiantines au ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

S'exprimant sur les ondes de la Radio Nationale, Lassaad Dridi a précisé que ce guide s'adresse à l'ensemble des lauréats du baccalauréat, qu'ils soient issus de la session principale ou de celle de contrôle.

Il a, par ailleurs, indiqué que la principale session d'orientation universitaire se tiendra du 27 au 31 juillet. Le responsable a appelé les nouveaux bacheliers à formuler leurs choix avec soin, soulignant que de nombreuses filières ont été révisées pour être mieux adaptées aux exigences du marché du travail et aux évolutions technologiques et scientifiques actuelles.