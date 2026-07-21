Tunisie: Météo en Tunisie - Une accalmie attendue à partir de vendredi

La vague de chaleur qui sévit en Tunisie se poursuivra ce mardi. Cependant, une légère baisse des températures est prévue sur les zones côtières les mercredi 22 et jeudi 23 juillet, tandis qu'elles resteront élevées dans le Centre et le Sud, a indiqué Nadia Mediouni, ingénieure prévisionniste à l'Institut National de la Météorologie (INM).

« L'amélioration sera progressive à partir du vendredi 24 juillet et deviendra nettement sensible en début de semaine prochaine, grâce à l'arrivée de vents du nord qui rafraîchiront l'atmosphère », a-t-elle précisé.

Nadia Mediouni a également tenu à rassure en expliquant que la hausse des températures enregistrée ces derniers jours et prévisible pour les jours à venir n'a pas affecté la température de l'eau de mer. Elle a toutefois invité les baigneurs à éviter toute exposition ou baignade entre 11h00 et 15h00.

Face à ces conditions extrêmes, l'ensemble des gouvernorats du pays a été placé aujourd'hui en vigilance orange, à l'exception du gouvernorat de Kasserine.

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Des températures bien au-dessus des normales de saison

Dans un bulletin de suivi de la situation météorologique, l'INM confirme que le temps reste très chaud sur la majorité des régions, accompagné de vents de Sirocco. Les températures dépassent actuellement les moyennes saisonnières de 8 à 14 °C.

Les températures maximales oscillent entre 45 et 49 °C dans la plupart des régions, à l'exception des zones proches des côtes est, où elles varient entre 40 et 45 °C.

L'institut réitère qu'une légère baisse est attendue à partir du mercredi 22 juillet sur le littoral. En revanche, le thermomètre restera particulièrement élevé dans le reste du pays affichant 6 à 12 °C au-dessus des normales, notamment dans le Sud-Ouest et ce, jusqu'à la fin de la semaine.