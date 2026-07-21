Tunisie: Bardo - L'école Ali Abdeljawad remporte la « coupe de l'empreinte écologique »

21 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le club d'environnement de l'école primaire Ali Abdeljawad, située à Saïdia (délégation de Bardo, gouvernorat de Tunis), a décroché la première place régionale lors du concours de la « Coupe de l'empreinte écologique », décrochant ainsi son billet pour la grande finale nationale.

Cette distinction vient récompenser les nombreuses initiatives portées par le club, notamment en matière de tri sélectif des déchets, de reboisement, de sensibilisation à la culture environnementale et d'implication des parents d'élèves dans ces actions écologiques.

À cette occasion, l'établissement s'est également vu honoré par le ministre de l'Environnement, en reconnaissance de son excellence dans la mise en oeuvre des programmes d'éducation environnementale et l'ancrage des éco-gestes au sein du milieu scolaire.

Ce succès est le fruit du travail mené sous la direction de l'animatrice du club, qui a supervisé la conception et le déploiement de ces diverses activités, permettant à l'école de briller à l'échelle régionale et d'accéder à la phase nationale.

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