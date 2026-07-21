Congo-Kinshasa: Mbuji-Mayi - Retour des jeunes délinquants dans la commune de Diulu

20 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Après plusieurs mois d'accalmie, les jeunes délinquants connus sous le nom de Zabalo ont refait surface dans le quartier Masengu Kanyinda, commune de Diulu à Mbuji-Mayi. Leur retour ravive la peur des habitants, particulièrement des femmes revenant du marché, souvent ciblées pour le vol de sacs, téléphones et autres biens.

À la tombée de la nuit, les Zabalo occupent certaines rues. Les victimes ciblées : femmes, jeunes filles, personnes âgées et passants porteurs d'objets de valeur.

Le week-end dernier, une femme a été dépouillée de son sac alors qu'elle rentrait chez elle. À l'intérieur se trouvaient notamment les clés de sa maison. Un incident qui a renforcé le sentiment d'insécurité dans le quartier.

Le maire de Mbuji-Mayi, Jean-Marie Lutumba, promet des enquêtes pour identifier les auteurs. Il appelle les victimes à dénoncer systématiquement les agressions auprès des services compétents. Il promet son implication personnelle pour faire la lumière sur ces actes.

Une opération policière antérieure avait permis de réduire le phénomène grâce à l'arrestation de plusieurs présumés chefs. Aujourd'hui, les habitants craignent une nouvelle montée de la criminalité si des mesures rapides ne sont pas prises.

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