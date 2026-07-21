Congo-Kinshasa: Distribution de semences à Lubero pour relancer l'agriculture des déplacés

Plus d'une centaine de ménages déplacés et de familles d'accueil ont reçu depuis vendredi des semences agricoles à Lubero-Centre, grâce à un projet financé par le Fonds humanitaire de la RDC. Cette initiative vise à relancer les activités agricoles et à renforcer la sécurité alimentaire des populations affectées par les violences.

Parmi les cultures distribuées l'on cite : pommes de terre, haricots et maïs pour les cultures vivrières. Mais aussi aubergines, poireaux et choux pour les cultures maraîchères.

Ces semences ont été choisies à la suite d'enquêtes communautaires afin d'identifier les cultures adaptées à la région et les ménages les plus vulnérables.

« Ce n'est pas nous qui avons ciblé les bénéficiaires. Les communautés elles-mêmes ont participé à l'identification des cultures et des familles concernées. Quand nous parlons des communautés, il s'agit des bénéficiaires, mais aussi de ceux qui les ont accueillis », souligne Thierry Matsindu, chef de programme de l'Organisation nationale SOPROP.

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Cette distribution devrait entrainer la relance progressive de la production agricole malgré l'insécurité qui prive les déplacés de leurs champs, le renforcement des moyens de subsistance pour les déplacés et les familles hôtes et l'amélioration de l'alimentation grâce à une diversité de cultures vivrières et maraîchères.